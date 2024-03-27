Британцы воюют за Россию? Кто они, где служат, почему против Украины

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

СМИ рассказали о первых британцах, которые приехали в Донбасс, чтобы воевать добровольцами на стороне России. Что о них известно, как они сделали такой выбор, кто угрожает им в Великобритании и почему они воюют против Украины?

Что известно о британцах, которые воюют за Россию

По данным The Sun, британцев зовут Бен Стимсон и Эйден Миннис. Издание опубликовало ряд фото с ними в российской военной форме и с шевронами с флагами ДНР и России. Кроме того, они регулярно публикуют фото, в том числе из зоны боевых действий — Миннис был запечатлен там, например, позирующим с флагами России и Ирландии.

Бену Стимсону 48 лет, он из города Олдхэм (пригород Манчестера). Он уже много лет поддерживает Россию. В 2015 году попал на родине в тюрьму более чем на пять лет за то, что четыре месяца воевал против Украины на стороне народного ополчения Донбасса. При этом судья признал, что Стимсон «в конечном счете» не причинил вреда ни одному человеку.

В настоящее время он воюет в составе бригады «Пятнашка». Британец рассказал, что вернулся в Россию в феврале 2024 года маршрутом через Стамбул — при этом в аэропорту Манчестера его задержали, допрашивали, конфисковали сотовый и ноутбук, однако позволили вылететь из страны.

«Каждый сам делает свой выбор. Многие из нас, иностранных добровольцы, выбрали сражаться на этой стороне, на стороне России», — заявил Стимсон в опубликованном в соцсетях видео.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

37-летний Эйден Миннис — из небольшого города Чиппенхэп на западе Англии. Его называют сторонником британской ультраправой партии «Национальный фронт», но он говорит, что теперь «Z-патриот». Как пишет The Standard, в прошлом Миннис тоже побывал в тюрьме: попал за нападение на родственников автомобилиста, который из-за своей небрежности убил его девушку и двоюродного брата. Британским СМИ он рассказал, что позирует с флагом Ирландии в честь своих ирландских предков.

Кто угрожает им в Великобритании

Бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп заявил The Mirror, что граждане Великобритании, которые сражаются на стороне России, являются «абсолютным позором» и «предателями своей страны». Он призвал бросить их в тюрьму, если они ступят на британскую землю.

76-летний отец Стимсона объявил СМИ, что он «в ярости» и отказывается признавать его сыном после того как боец вернулся в Россию.

«Он всегда был постоянным источником беспокойства. В мои годы я хочу немного мирной жизни. Никогда не знаешь, что он выкинет на этот раз. Теперь он сам по себе. Ему 48, может делать что хочет», — объявил Мартин Стимсон.

Однако британцы в комментариях на сайте Daily Mail отнеслись к выбравшим Россию гораздо лояльнее. Пользователи отмечают, что Стимсон и Миннис столкнулись с совершенно иным отношением, чем британцы, которые отправились воевать за Украину.

«Я думал, [по британским законам] воевать за чужую страну незаконно. Однако оказывается, что это только если ты воюешь за „неправильную“ сторону», — отмечает Шмиттерс.

«Полковнику Кемпу можно предъявить обвинение в оскорблении личности. Они не предатели. У этого слова есть четкое значение: тот, кто действует против СВОЕЙ страны. А это никак к ним не относится», — отмечает британец CredenceWeeps.

«Их будет больше. Многие мужчины в этой стране чувствуют, что они брошены, им говорят, что они не могут быть мужчинами и что быть мужчиной — это „плохо“. <...> Для некоторых участие в военных конфликтах — способ вернуть себе свою силу», — заявил анонимный пользователь из Манчестера.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Добровольцы из каких стран воюют за Россию

Вскоре после начала СВО в марте 2022 года начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что более 23 тысяч граждан 37 иностранных государств выразили желание сражаться на стороне ДНР и ЛНР. Однако в народных республиках заявили, что справятся своими силами.

Тем не менее в ходе СВО к российским подразделениям присоединилось большое количество иностранцев, а президент Путин в ноябре 2022 года подписал указ, разрешающий прохождение службы в ВС РФ иностранным гражданам. Так, по сообщению «Российской газеты», в составе бригады «Пятнашка» действует крупное подразделение добровольцев из Китая. Кроме того, там есть бойцы из Японии, Южной Кореи, Иордании, Колумбии и даже США.

Иностранные СМИ также отмечали появление на российской стороне выходцев из Непала, Ирака, Замбии, Эстонии, Таджикистана и других стран.

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