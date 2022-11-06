Британцы сожгли чучело Лиз Трасс

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Британцы, как и обещалось, сожгли чучело Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса. Кадры с места событий появились в соцсетях, на них видно, как участники шествия везут на постаменте в виде британского флага фигуру бывшего премьера. За ними следует толпа с факелами.

Трасс изобразили распиливающей Британию, а рядом установили изображение ставшего уже «добавочным» к имени экс-премьера салата-латук. Традиция сжигать чучела знаменитостей существует в британском Эденбридже более 20 лет.

Сам праздник посвящен событиям 5 ноября 1605 года, когда злоумышленники спланировали заговор против короля Якова I и членов парламента. С тех пор принято сжигать чучело Гая Фокса и других получивших известность личностей.

В этом году, как сообщал телеканала ITV, кроме традиционного чучела Гая Фокса было выбрано чучело Лиз Трасс. На сайте телеканала была опубликована фотография чучела с салатом-латук на плече, который «одержал» победу над Трасс.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Великобританию от обвала финансового рынка отделяли несколько часов. К такой ситуации привели решения, принятые бывшим британским премьером Лиз Трасс.