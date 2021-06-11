Британцы с прививками начали умирать от индийского штамма COVID

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

30% британцев, которые погибли от заражения индийским штаммом коронавируса, были привиты. Они получили обе дозы препарата, сообщил The Telegraph со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).

Правда, речь идёт о небольшом числе наблюдаемых пациентов. Полностью привиты были 12 британцев из 42 погибших от индийского штамма. Это 29% от общего числа. Эпидемиологи страны уверены, что после получения более обширной статистики, картина станет яснее.

Исследователи сообщили, что случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. Но уже в последнюю неделю их число выросло до пяти тысяч.

Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации, — сказано в исследовании.

Минздрав страны фиксирует, что среди заболевших доля нового вида коронавируса достигла 91%.

Индийскому штамму коронавируса свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом ранее заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она напомнила, что все симптомы классического COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Но у новых штаммов отмечается некоторое изменение спектра клинических проявлений.