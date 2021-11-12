Британцы раскритиковали власти за «детские обвинения» в адрес России

Жители Великобритании раскритиковали власти страны, обвинившие Россию в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе. В комментариях к статье в Daily Express они усомнились в компетенции главы МИД Элизабет Трасс и призвали обратить внимание на собственные проблемы с мигрантами.

Я устал от постоянной кампании нашего правительства против России. Прекратите этот поток детских угроз и обвинений — внешнюю политику так не ведут, — написал читатель под ником ThornInTheSide.

Комментатор Oh Sure, в свою очередь, напомнил, что британские власти в течение двух лет не могут справиться с собственным миграционным кризисом, но при этом у них «хватает наглости говорить России, что делать». Он отметил, что беженцы продолжают прибывать в страну, растёт число совершаемых ими преступлений. В то же время власти сокращают британцам льготы ради выплат мигрантам.

Контролируйте наши границы, леди, прежде чем критиковать других, — согласился с ним unfair.

Другие выразили надежду на то, что Трасс никогда не займёт пост главы британского правительства. Они также предположили, что на должности главы МИД Трасс удержится только при наличии компромата на действующего премьера Бориса Джонсона.

Ранее Трасс заявила, что Россия «явно несёт ответственность» за ситуацию с мигрантами и должна оказать давление на руководство Белоруссии. На её слова ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила Лондону об участии во вторжении в Ирак, приведшем к нескончаемым потокам беженцев. По её словам, пока британские власти не ответят за свои преступления, они не имеют права кого бы то ни было обвинять.