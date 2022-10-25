Британцы раскритиковали Сунака из-за слов о Путине

Фото: Stephen Cheung / XinHua / Global Look Press

Читатели Daily Express осудили нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за слов о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Многих возмутило то, что Сунак по сути продолжает риторику своих предшественников. Новый глава правительства при этом пообещал, что Британия переживет экономический кризис.

Риши Сунак правда планирует прикрываться президентом России Владимиром Путиным и ценами на мировые энергоносители? — написал один из пользователей.

Многие решили напомнить главе кабмина, что именно он занимал должность министра финансов Великобритании, поэтому не стоит искать в других причину происходящего в стране.

У него поразительно короткая память, раз он уже забыл, что это он и виноват в наших бедах, — написал другой читатель.

Некоторые отметили, что поспорили на деньги, что Сунак продержится дольше Трасс, но теперь переживают, что могут проиграть.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Накануне Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года, он стал самым молодым премьером за более чем 200 последних лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III после вхождения на престол.