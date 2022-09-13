Британцы раскритиковали энергетическую политику страны Читатели The Guardian раскритиковали энергетическую политику страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель Уилл Хаттон раскритиковал в The Guardian позицию нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, подразумевающую ведение энергетической борьбы с Россией. По его мнению, такая политика может привести к проблемам в стране: эту же позицию разделяют и многие читатели.

Журналист подчеркнул, что планы властей в вопросах энергетики обречены на «провал по всем пунктам». По мнению Хаттона, сторонники Brexit будут руководить судьбами британцев в ближайшие два года, и они представляют угрозу «для нашего благополучия и безопасности». Об этом свидетельствует, в частности, энергетическая политика Британии. По мнению журналиста, при существующей вероятности длительных перебоев с поставками энергетическая политика должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу, должна быть финансово сбалансированной и устранять риск отключений электроэнергии.

Статья получила активный отклик со стороны читателей в Twitter, которые назвали ситуацию экономическим самоубийством и ведением безвыигрышной экономической войны с крупным поставщиком энергоресурсов. А некоторые другие раскритиковали фактический отказ Британии от устойчивой энергетической независимости в пользу гидравлического разрыва пласта и бурения для добычи нефти.

Байден ведет экономическую войну с Европой. Абсурдный энергетический план Британии играет ему на руку, — заявил читатель с ником Oscar.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта (фрекинг), против которого выступают эксперты в области экологии. По словам политика, в случае реализации этого способа добычи газ в стране появится через шесть месяцев. Отмечается, что запрет на такой метод добычи природных ресурсов был введен в 2019 году, после того как экологи сообщили о рисках появления сейсмической активности.