Более 10 тысяч британцев поддержали петицию за проведение референдума по вопросу украинского конфликта. Сбор подписей проводится на правительственном сайте Соединенного Королевства. Авторы петиции посетовали на то, что Лондон вмешался в украинский конфликт без предварительного одобрения британцев, а это отразилось на ценах на энергоносители и другие показатели качества жизни.
К ним относятся увеличение потребления энергии, стоимость жизни, процентные ставки, инфляция, безработица, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб для бизнеса и сокращение госуслуг. На сегодняшний день налогоплательщики заплатили 100 млрд фунтов стерлингов в поддержку цен на энергоносители и 10 млрд фунтов стерлингов на военную и другую помощь Украине, — говорится в петиции.
Авторы предлагают занять позицию нейтралитета и настаивать на безоружном мирном урегулировании украинского конфликта.
16 июня в Киев поездом из Варшавы приехала делегация лидеров стран Африки, чтобы представить президенту Украины Владимиру Зеленскому свой план мирного урегулирования конфликта. Среди мер упоминаются отвод российских войск и вывод тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановка исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление введенных против России санкций. А также приверженность «безусловной сделке по зерну и удобрениям».