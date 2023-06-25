Британцы призвали провести референдум по украинскому конфликту Десять тысяч британцев призвали провести референдум по украинскому конфликту

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Более 10 тысяч британцев поддержали петицию за проведение референдума по вопросу украинского конфликта. Сбор подписей проводится на правительственном сайте Соединенного Королевства. Авторы петиции посетовали на то, что Лондон вмешался в украинский конфликт без предварительного одобрения британцев, а это отразилось на ценах на энергоносители и другие показатели качества жизни.

К ним относятся увеличение потребления энергии, стоимость жизни, процентные ставки, инфляция, безработица, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб для бизнеса и сокращение госуслуг. На сегодняшний день налогоплательщики заплатили 100 млрд фунтов стерлингов в поддержку цен на энергоносители и 10 млрд фунтов стерлингов на военную и другую помощь Украине, — говорится в петиции.

Авторы предлагают занять позицию нейтралитета и настаивать на безоружном мирном урегулировании украинского конфликта.

16 июня в Киев поездом из Варшавы приехала делегация лидеров стран Африки, чтобы представить президенту Украины Владимиру Зеленскому свой план мирного урегулирования конфликта. Среди мер упоминаются отвод российских войск и вывод тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановка исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление введенных против России санкций. А также приверженность «безусловной сделке по зерну и удобрениям».