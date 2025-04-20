Британцы признались в слежке за российскими самолетами с территории Польши МО Британии сообщило о двух вылетах истребителей из Польши за неделю

Фото: Senior Airman John Ennis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилоты британских истребителей два раза на этой неделе вылетали с базы ВВС «Мальборк», расположенной в северной части Польши, для сопровождения российских самолетов, сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Известно, что в первый раз воздушная техника была поднята в небо 15 апреля для слежки за Ил-20 ВКС РФ, совершавшим полет над акваторией Балтийского моря.

Также британские истребители вылетали 17 апреля. В сообщении военного ведомства уточняется, что причиной стало появление неизвестного летательного аппарата, который вышел из воздушного пространства Калининграда и приблизился к территориям НАТО.

Ранее в Великобритании сообщили, что военные испытали новое радиочастотное вооружение под названием RapidDestroyer. Известно, что изделие предназначено для нейтрализации роев беспилотников. Тестирование разработки состоялось на полигоне в Западном Уэльсе.

По мнению авторов проекта, это оружие может кардинально изменить подход в борьбе с БПЛА в современных войнах. В основе RapidDestroyer лежит принцип направленной энергии, способной ликвидировать сразу несколько дронов. Причем образец обладает практически мгновенным действием.