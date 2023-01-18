Британцы пожаловались на десятки тысяч смертей от холода

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Британцы пришли в ярость, когда чиновники дали им советы по выживанию зимой, пишет The Times. Свое недовольство они выразили в комментариях к соответствующей статье.

В обычную зиму преждевременно умирает 65 000 пожилых британцев. В этом году из-за гриппа и холодных домов ожидается 85 000. Кто-то лишится бабушки и дедушки, — заявил Петр Тайэлор.

Обогревайте дома зимой. Носите побольше одежды. Тоже мне воспитатели выискались. Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды, — отметил John Spencer.

Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть, — у многих нет. Но только представьте себе, каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату? — задалась вопросом Linda Evans.

Ранее стало известно, что объёмов газа в подземных хранилищах Украины достаточно, чтобы страна прошла отопительный период, заявил Юрий Витренко. При этом ещё 14 декабря менеджер сетовал на проблемы с запасами угля.

О достаточных для прохождения зимы запасах газа на Украине говорил и глава «Укртрансгаза» Сергей Перелома. По его словам, в хранилищах накоплено 18,7 миллиарда кубометров газа.