Британцы посоветовали Сунаку, куда тратить деньги Читатели Daily Mail посоветовали Сунаку тратить деньги на британцев, а не на украинцев

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Читатели Daily Mail посоветовали новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку потратить деньги на решение внутренних проблем королевства, а не на помощь беженцам с Украины. Таким образом они отреагировали на предложение политика значительно сократить поддержку прибывающих в страну украинцев в условиях дефицита бюджета.

Наша страна находится в рецессии, мы должны заботиться о себе, — написал пользователь с ником icantbelieveit.

Ради бога, мы не можем продолжать принимать все больше и больше людей, когда же это прекратится! Мы и так на пределе. Когда наше так называемое правительство начнёт заботиться о своём народе и своей стране? — возмутилась JeaniePB.

Подданные Великобритании обратили внимание на новость о том, что Сунак и глава Минфина страны Джереми Хант обнаружили в казне «черную дыру», объем которой составил 50 миллиардов фунтов стерлингов. В настоящее время политики предпринимают попытки восполнить нехватку средств.

Сначала разберись со своими... может это прозвучит эгоистично, но сейчас это отчаяние! Это наша страна! — призвала AdamskiSaint.

Просто отправьте им наше государственное образование, пенсионные фонды и фонды NHS. Это может остановить прибытие лодок, когда у нас ничего не останется, — саркастично предложил Capt. David Bodfish.

Часть британцев предложила альтернативные варианты помощи беженцам, кроме выплат и размещений в гостиницах. По их мнению. беженцы могли бы остаться в отелях, расположенных в безопасных частях республики..

Более 80% Украины безопасно — до сих пор рекламируют отдых для туристов. Разместите их в некоторых четырех- и пятизвездочных отелях Западной Украины, — предложил Williams50.

Так неправильно, что мы размещаем эту кучу в четырехзвездочных отелях, держим их в тепле, кормим и одеваем, но мы подводим своих бездомных, — написал читатель Ladyp2.

Ранее читатели Daily Mail высказались о том, что прекращение финансирования странами Запада украинского руководства побудит президента Украины Владимира Зеленского приступить к переговорам с Россией. Один из пользователей убежден, что как только республиканцы в США придут к власти, то долларовый поток на Киев остановится и глава государства будет вынужден идти на компромисс.