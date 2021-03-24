Британцы посмеялись над словами главы МИД об агрессии России

https://static.news.ru/photo/90132cb8-8cbc-11eb-913a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Великобритании высмеяли министра иностранных дел Доминика Рааба за его слова о растущей военной угрозе со стороны России. По их мнению, РФ нет смысла нападать на Соединённое Королевство.

Кто сказал, что Россия хочет напасть на Британию?? Зачем мы нужны России? Ресурсов нет, вообще ничего нет, — цитирует Daily Mail одного из читателей.

Тот добавил, что Великобритания представляет собой сегодня перенаселённый клочок земли, где миллионы живут на пособие и не желают интегрироваться в общество.

Другой читатель предположил, что глава МИД хочет втянуть страну в войну, «в которой она не сможет победить». Его поддержал ещё один пользователь, отметив, что одна русская дивизия по численности превосходит всю британскую армию.

Помимо всего прочего, читатели отметили, что заявление Рааба об агрессии со стороны России прозвучало буквально на следующий день после того, как кабмин объявил о сокращении расходов на армию.

Как писал NEWS.ru, Рааб намеревался в деталях рассказать о «российской угрозе» союзникам Британии по НАТО в ходе встречи глав МИД и призвать их заставить РФ «ощутить реальные последствия» её «враждебной деятельности». По его мнению, Москва якобы угрожает демократиям и открытым обществам по всему миру, используя новые и разрушительные технологии.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил на саммите, что НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться.