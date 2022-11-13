Британцы осудили угрозы своего премьера в адрес Путина Читатели The Telegraph саркастично отнеслись к высказываниям премьера Сунака о политике Владимира Путина

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look press

Риши Сунак

Читатели The Telegraph возмутились угрозами премьера Великобритании Риши Сунака в адрес российского президента Владимира Путина. Политик ранее пообещал «обнажить политику российского лидера и его крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20». Британцы в комментариях решили, что таким образом премьер доказывает свою лояльность Вашингтону.

И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне, — заметил один из читателей издания.

Еще один британец подчеркнул, что Путин едва ли изменит свою политику, «испугавшись» высказываний Сунака. Другой комментатор заметил, что критика не является конструктивным способом решения проблем.

Ранее Сунак говорил, что планирует подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Премьер-министр отмечал, что Россия якобы совершила разрушительные действия в отношении международного сотрудничества.

Он добавлял, что будет работать вместе с союзниками, чтобы добиться ощутимого прогресса в разрешении экономических проблем.