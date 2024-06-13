Британцы очутились в Литве после того, как уснули в самолете в Испанию Супруги из Британии прилетели в Литву вместо Испании из-за ошибки авиакомпании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги из Британии оказались в литовском Каунасе вместо Барселоны, где собирались провести отпуск, из-за ошибки авиакомпании Ryanair, сообщает издание Independent. В итоге компания оплатила перелет в Барселону, такси и отель, однако пара недоумевает, как такое вообще могло случиться, учитывая огромное количество проверок в аэропорту.

Мы немного выпили, а затем уснули, потому что в тот день встали рано. Когда приземлились, оказалось, что мы прилетели в Литву <...>. Мы слышали о случаях, когда чемоданы перелетают в другую страну или город, но с людьми такого еще не происходило. Ведь в наши дни столько проверок. Как такое могло произойти? — задалась вопросом Виктория — одна из путешественников.

В конце концов они добрались до Барселоны. Багаж, снятый накануне с рейса Бристоль — Барселона, прибыл только через два дня.

Ранее российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. При этом мужчина сам не смог объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. Его задержали на пункте паспортного контроля, когда не удалось найти пассажира в списках ни одного из прибывших международных рейсов. При этом он заявил, что три дня не спал, поэтому не помнит, как добрался до точки назначения.