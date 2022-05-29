Британцы уличили Зеленского во лжи о России Читатели The Times разоблачили ложь Зеленского о России

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором обвинило Россию в ухудшении продовольственной ситуации в Европе, основываясь на высказываниях украинских политиков. Читатели газеты раскритиковали авторов: по их мнению, Киев сам заблокировал пути вывоза пшеницы в ЕС.

По данным издания, в хранилищах Украины «гниют» 20 млн тонн зерна из-за блокады, устроенной Россией. Обозреватели The Times считают, что это сделано для того, чтобы спровоцировать мировой кризис и не позволить Киеву вывезти пшеницу в Европу.

Читатели не согласились с мнением журналистов. Комментаторы отметили, что при правильной обработке и сушке пшеница не будет гнить несколько лет. Один из пользователей напомнил, что существуют технологии, помогающие сохранять зерно до 25 лет.

Кроме того, читатели считают, что Украина самостоятельно заминировала порт в Одессе. По мнению пользователей Сети, именно это мешает уже загруженным судам выйти в море, а не «блокада».

Некоторые читатели заявили, что Россия передавала координаты для безопасного прохода кораблей, однако этим маршрутом не пользуются, возможно, из-за требования президента Украины Владимира Зеленского. Они полагают, что украинский лидер шантажирует Европу поставками зерна, чтобы страны ЕС продолжали передавать оружие.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал планировать военно-морскую миссию для вывоза украинского зерна. К такому решению они пришли из-за ситуации с будущим продовольственным кризисом и растущим риском голода в странах, зависящих от сельскохозяйственной продукции Киева.