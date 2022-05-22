Британцы обвинили Королевскую госслужбу в намерении «стереть женщин» The Telegraph: британские министры обвинили Королевскую госслужбу в намерении «стереть женщин»

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Министры Великобритании обвинили Королевскую государственную службу, которая отвечает за работу ведомств, в намерении «стереть женщин», сообщает The Telegraph. Ранее британское правительство попросило заменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», так как первое понятие исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными.

По информации британской газеты, правительство собирается запретить менять в законодательстве термины вроде слова «мать» на нейтральные. Отмечается, что это стало следствием неодобрения прошлогоднего законопроекта о «беременных людях».

Издание уточняет, что британские власти обеспокоены тем, что деятельность крупнейшей европейской благотворительной ЛГБТ-организации Stonewall «проникла в госслужбу с политической повесткой, направленной на искоренение женщин и концепции биологического пола».

Ранее Либерально-демократическая партия Великобритании предложила разрешить в школах гендерно-нейтральную форму. Авторы идеи считают, что ученики сами должны определить, что им надевать — юбку или брюки, независимо от пола. Эту инициативу поддержала благотворительная организация Stonewall, представители которой убеждены, что платья, юбки, брюки как атрибут школьной формы могут носить абсолютно все ученики независимо от гендерной принадлежности.