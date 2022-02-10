Британцы назвали Трасс «растерянной школьницей» после переговоров в Москве

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву оценили читатели британской газеты The Telegraph. В своих комментариях они подвергли жёсткой критике поведение главы своего внешнеполитического ведомства во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Поводом, в частности, послужил обмен заявлениями в ходе пресс-конференции по итогам встречи. Тогда Лавров сообщил , что беседа с Трасс напомнила ему разговор «немого с глухим». На что британский министр заявила, что она точно не была «немой», и чётко озвучила позицию Лондона по вопросу ситуации на Украине.

В итоге мнения читателей разделились: одни выступили с поддержкой главы Форин-офиса, другие же жёстко раскритиковали Трасс за её некомпетентность.

Не посылайте дипломата, чтобы только угрожать, потому что это не дипломатия, — отметил пользователь с ником Twrade Basmsett.

Читатель roger hudson отметил, что у Трасс есть проблемы не только с историей, но и с географией России. Такую оценку вызвало её ошибочное представление о том, кому принадлежат Ростовская и Воронежская области.

Это две области в самом центре России. Если бы она хотя бы раз взглянула на карту России, прежде чем ехать туда, она бы не совершила таких оплошностей, — согласился с ним Ali Cap.

Другой читатель отметил общую неподготовленность британского министра.

Она выглядит как растерянная школьница на каникулах, — отметил Charles McNarles.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Лиз Трасс принесла две сенсации.