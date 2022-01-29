Британцы назвали Трасс «бормочущей дурой» за высказывания о России
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:47, 30 января 2022
Лиз ТрассФото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Статья главы МИД Великобритании Лиз Трасс, где главным тезисом обозначена необходимость противостояния «российской угрозе», вызвала резкую реакцию читателей газеты The Telegraph. Многие их них выразили мнение, что подобная озабоченность, в том числе по поводу Украины, только глупые фантазии.
Пошла вон! Ты бормочущая дура! Целый день строишь свои дурацкие фантазии о каком-то СМЕРШе! Вы никогда не задумывались о том, что это враждебные западные силы концентрируются вокруг границ России. Никогда не ставили себя на место Путина и не задавались вопросом, что бы вы сделали, если бы Франция и вся Европа начали направлять оружие на Великобританию. <...> Дураки. Именно такие, как ты, спровоцируют войну, — возмутился пользователь chris bell.
Вопросом о том, какое отношение Украина имеет к Великобритании, задался читатель Terence Courtnadge.
Если Путин вторгнется в Украину, Запад направит ему строгое письмо с осуждением его действий. Он, должно быть, просто дрожит от страха, — иронично заметил Biffle McSniffle.
Elisa Stubbs назвала подобных деятелей поджигателями войны, которые специально делают подобные заявления, чтобы «отвлечь внимание людей от отвратительной лжи и злоупотребления своими служебными обязанностями».
Лучше бы Telegraph опубликовал статью с выступлением Лаврова. Отсутствие ума у Лиз Транс просто пугает! — подытожили читатели.
Поводом к подобным высказываниям британцев послужила статья Лиз Трасс, опубликованная в газете Telegraph, в которой она высказалась о «воинственности» со стороны Москвы и противостоянии этой «явной и реальной угрозе». По её мнению, кроме ситуации вокруг Украины, Кремль старается обострить ситуацию на западных Балканах. В этот «критический момент» Лондон решил объединить усилия со своими союзниками, чтобы предотвратить «агрессию».
Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины, об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».