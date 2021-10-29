Решение президента России Владимира Путина о закачке дополнительных объёмов голубого топлива в европейские ПГХ население Великобритании встретило восторженно. Своим мнением по этому поводу поделились читатели британской газеты Daily Mail, которые поблагодарили российского лидера и высказались за улучшение отношений между государствами.

По мнению большинства пользователей, это явно пошло бы на пользу их стране.

Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц, — высказал своё мнение пользователь P.R.Deltoid.

Другой читатель, под ником bengarry1, задался вопросом о том, когда «ястребиные» никчёмные СМИ страны перестанут делать из России пугало.

Путин гений! Вы можете его любить или ненавидеть, но он обвёл вокруг пальца хвалёную Европу! — заметил aD.

По мнению JaydenC, Путин «держит всех за причиндалы».

При этом несколько комментаторов высказали свои опасения в отношении того, что некоторые местные политики попытаются помешать реализации этой инициативы.

Не получится ли так, что мы, потребители, не увидим ни пенса снижения цен на газ из-за того, что наш чудак Борис выдумает какой-нибудь трюк для поддержания их на высоком уровне? — спросил Boarshead57.

Ещё ряд пользователей начали философствовать на тему того, каково это — быть русскими.

Комментатор Wiseguy72 высказал мнение, что Россия — не только мощная военная страна. Она, по его словам, обладает энергетической независимостью и культурой, которая практически не пострадала от влияния Запада.

Мне довелось некоторое время пожить в Москве. Там люди гордятся своей Россией-матушкой и не обращают никакого внимания на все эти дебильные воук-ценности! — высказался bigpig.

Ранее Путин поручил «Газпрому» начать работу по увеличению объёма топлива в ПХГ в Европе. На этом фоне снизилась впервые с середины сентября и цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе — теперь она составляет $800 за тысячу кубометров.