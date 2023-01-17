Британцы назвали передачу Украине танков Challenger 2 актом госизмены Читатели Daily Mail назвали передачу Украине танков Challenger 2 актом госизмены

Фото: Shutterstock

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Челленджер 2

Читатели газеты Daily Mail назвали актом госизмены поставки Украине танков Challenger 2, прокомментировав таким образом заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса о том, что поставки потенциально ослабят оборону Великобритании. По их мнению, Лондон готов лишить своих граждан защиты, чтобы достичь личных целей на Украине.

Мы потратили миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передаем их иностранной державе, не входящей в НАТО, <...> с очень реальной возможностью попадания их в руки России, а затем, очевидно, и Китая! Это почти акт государственной измены! — заявил пользователь Seathered72.

Другие пользователи отметили, что деньги британских налогоплательщиков должны использоваться для их защиты, тогда как руководство страны продолжает раздавать ее деньги, дома и военные активы, чтобы оставить страну полностью уязвимыми. По их словам, на фоне урезания финансирования Минобороны и вынужденной экономии траты миллиардов фунтов на снабжение Украины вызывают еще больше вопросов.

Ранее Сандерс заявил, что отправка на Украину танков Challenger 2 приведет к ослаблению британской армии. ПО его словам, поставки Киеву бронетехники отрицательно скажется на выполнении Лондоном своих обязательств по НАТО, и британские военные испытывают обеспокоенность в связи с этим. Журналисты Times предположили, что заявление главы генштаба ВС Британии направленно в первую очередь в адрес Министерства обороны, чтобы ведомство своевременно восполнило запасы, а Министерство финансов выделило необходимые для этого средства.