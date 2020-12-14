Британцы могут остаться без поздравления с Рождеством от королевы

https://static.news.ru/photo/ec114e38-3e0a-11eb-bb7c-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Uk Out/Xinhua/Global Look press

Королева Великобритании Елизавета II не записала в традиционный срок видеопоздравление подданных с Рождеством. Монаршая особа решила дождаться окончания переговоров по условиям выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза.

Обычно Елизавета II записывает поздравление в начале декабря. В настоящее время переговоры Лондона и Брюсселя по условиям Brexit фактически зашли в тупик. Стороны не могут достичь согласия по многим темам, в числе которых квоты на вылов рыбы в британской экономической зоне, формат правового урегулирования, взаимоотношения компаний из ЕС и Великобритании.

Королева при этом уже подготовила своё послание, запись при благоприятных условиях может пройти 16 или 17 декабря, передаёт «ПолитЭксперт». Ожидается, что послание Елизаветы II в этом году будет особенно личным и эмоциональным. Королева, вероятно, затронет тему пандемии COVID-19.

В 2019 году видеопоздравление Елизаветы II посмотрели восемь миллионов телезрителей.

Очередной раунд переговоров по Brexit прошёл накануне, 13 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогли договориться только о продолжении контактов.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании и её супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке без родственников. Как правило, монаршие супруги отмечают праздники с семьёй в Сандрингемском дворце. Отказ от торжеств — первый подобный случай с 1980-х годов.