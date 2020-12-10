Британцы иронично отнеслись к заявлениям о подготовке РФ к «ядерной войне»

https://static.news.ru/photo/d64f91de-3b87-11eb-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские СМИ обнародовали материал, в котором говорится, что Россия тренирует свои ядерные силы, как бы готовясь к войне. Однако читатели и по совместительству соотечественники журналистов высмеяли эту публикацию.

Материал был написан после того, как под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Во время учений военные отработали действия расчётов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

По мнению британских журналистов, таким образом Россия готовится к обострению отношений с Западом и грядущей войне.

Некоторые читатели отметили, что не видели никаких сообщений в СМИ, когда Великобритания провела пуск баллистической ракеты Trident D5 в 2016 году. Или же когда четыре боеголовки запустили Соединённые Штаты Америки. США, кстати, за день до российских учений проверили свои ВВС. В ходе манёвров Emerald Flag они нанесли удары по условному противнику, уничтожив несколько единиц российской военной техники. Целями американских пилотов были ЗРК С-400, российские подлодки и авиация, в том числе Су-34, а также танки Т-7.

Как насчёт заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Чёрное и Китайское моря, или о самолётах НАТО, летающих вдоль российской границы? — написал в комментариях один из читателей The Daily Mail.

Как ранее писал NEWS.ru, корабли российского Военно-морского флота впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Соединённые Штаты и Великобританию. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.