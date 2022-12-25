Британцы хотят на Рождество отобрать свои дома у украинцев Daily Mail: приютившие украинских беженцев британцы хотят вернуть свои дома на Рождество

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Британии, которые принимают у себя украинских беженцев, испытывают серьезный стресс из-за экономического кризиса. Некоторые из них на рождественские праздники хотят «вернуть» свои дома, сообщает The Daily Mail.

Издание приводит слова Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии. Женщина помогает британцам, которые принимают беженцев.

Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо, — считает Дэниелс.

Она уточнила, что многие британцы испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения». Они говорят беженцам: «мой дом — твой дом», но затем появляются «всевозможные трудности». Так, по словам Дэниелс, британка почувствовала себя чужой в своем доме, когда спустилась вниз, а беженцы сидели на кухне и разговаривали по телефонам.

Специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич также указал на обеспокоенность, которая у британцев вызвана ростом стоимости жизни. Сейчас люди не хотят принимать у себя чужие семьи, поскольку они едва могут содержать собственную семью, пояснил он.

Ранее украинская беженка Наталья Тараненко вместе с детьми переехала в Великобританию, однако через некоторое время решила вернуться на родину. Причиной оказались «невыносимые» условия проживания.