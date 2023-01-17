Британцев возмутила поездка Зеленской в Швейцарию Читатели Daily Mail раскритиковали поездку Зеленской в Давос

Фото: Jabin Botsford - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Елена Зеленская

Читатели издания Daily Mail (Великобритания) возмутились поездкой первой леди Украины Елены Зеленской на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. Одни комментаторы заявили, что этот визит говорит не о мировом единстве, а том, что жена президента собирается просить еще больше оружия для Киева. Пользователь под ником ChrisSS30 сказал, что именно в таких шагах и «кроется причина всего страдания». Он также призвал всех «проснуться».

Страна Зеленской находится в состоянии войны. Ее муж — президент. Она — законная цель. Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для Vogue, появление на церемонии вручения премии «Оскар» и визиты мировых чиновников и знаменитостей? — таким вопросом задается Beverly PaleMoon.

В свою очередь пользователь Ur Rumbled предположил, что Киев после просьб Зеленской получит еще больше оружия. Кроме того, он сказал, что участники форума в Давосе желают миру только зла. А shaun1976 считает, что и билеты в Давос для первой леди Украины, и остальной «роскошный образ жизни» оплатили британские налогоплательщики.

53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в Давосе 16 января. На второй день запланировано выступление Зеленской. В центре дискуссий будут перспективы ситуации на Украине и восстановление государства.

Ранее польский журналист Ян Энгельгард заявил, что Запад обманом внушает мысль об Украине, которая сражается за «свободный мир». При этом методы, используемые официальным Киевом в этой борьбе, не имеют ничего общего со «свободным миром».