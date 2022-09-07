Британцев шокировал доход России на фоне санкций Читатели Daily Mail назвали высокий доход РФ от экспорта ресурсов санкционным поражением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читатели британского издания Daily Mail жестко отреагировали на информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей €158 млрд. Такую цифру привел Центр исследований энергии и чистого воздуха, находящийся в Финляндии.

В комментариях британцы признали пагубность антироссийских санкций.

Мы начали экономическую войну с Россией с целью разорить ее народ. Однако мы проиграли. Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать, — написал один из них.

Другие пользователи согласились с ним: «Запад проиграл. Теперь нет пути назад», «Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу экономику», «Напомните мне еще раз, как эти санкции должны работать, потому что единственные люди, которых обманывают, — похоже, это мы».

Ранее стало известно, что член Совфеда Константин Долгов заявил: Вашингтон хочет при помощи санкций не столько нанести экономический урон Москве, сколько закрепить ситуацию, которая сложилась на политической арене. Россия мешает США на международной арене, отметил он. Долгов считает, что именно этим можно объяснить «парадоксальные» антироссийские санкции.