Британцев призвали подготовиться к худшему сценарию конфликта с Москвой Генерал Ширрефф заявил, что Британии нужно подготовиться к конфликту с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритании не следует исключать призыв на военную службу перед лицом растущих угроз столкновения с Россией, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экс-заместителя командующего силами НАТО в Европе британского генерала Ричарда Ширреффа. Он отметил, что численность сокращающейся британской армии, которая достигает 73 тысяч военнослужащих, не говорит о готовности бросить вызов России, если та «решит ввязаться в войну со страной НАТО».

Обязательные призывы на военную службу являются «абсолютной анафемой» для профессиональных солдат, но Великобритания должна быть готова к худшему сценарию полномасштабного конфликта с Россией, — приводит газета слова генерала.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин объяснил для чего Западу нужны истории о «нападении России на НАТО». Он пояснил, что заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против Москвы. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Немецкое издание Bild в январе писало о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине.