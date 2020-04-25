Британцев призвали оставаться дома до полной победы над коронавирусом

Власти Великобритании призвали жителей страны оставаться дома в изоляции до тех пор, пока распространение коронавируса не остановится и не исчезнет всякий риск заражения COVID-19.
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Количество выявленных случаев COVID-19 в Великобритании приближается к 150 тысячам. Более 20 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, магазины спиртных напитков в Великобритании, которые продолжили работу в период карантина, зафиксировали увеличение продаж в марте почти на треть.
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