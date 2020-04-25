Британцев призвали оставаться дома до полной победы над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/01674d5c-8716-11ea-9e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Великобритании призвали жителей страны оставаться дома в изоляции до тех пор, пока распространение коронавируса не остановится и не исчезнет всякий риск заражения COVID-19.

Как передаёт РИА Новости, с призывом выступила глава британского МВД Прити Пател в ходе пресс-конференции. Министр подчеркнула, что число заразившихся и погибших продолжает расти. Пател попросила британцев неукоснительно следовать рекомендациям правительства и врачей.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Великобритании приближается к 150 тысячам. Более 20 тысяч человек скончались от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, магазины спиртных напитков в Великобритании, которые продолжили работу в период карантина, зафиксировали увеличение продаж в марте почти на треть.