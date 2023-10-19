Британцев призвали не задерживаться в Ливане МИД Британии посоветовал гражданам уехать из Ливана и не посещать эту страну

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Ливан

МИД Великобритании на официальном сайте правительства страны рекомендовал своим гражданам, находящимся в Ливане, срочно его покинуть. Остальных британцев призвали воздержаться от поездок в это ближневосточное государство.

Не рекомендуем вам любые посещения всего Ливана. Если вы в данный момент находитесь в Ливане, мы призываем вас уехать, пока коммерческие варианты остаются доступными, — подчеркивается в сообщении.

Ливанское движение «Хезболла» в связи с ударом по больнице в секторе Газа объявила 18 октября «Днем гнева» и призвала сторонников к массовым демонстрациям. В ночь на 19 октября Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Подробности операции военные пообещали представить дополнительно.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании могут начать использовать спецназ для освобождения заложников в Газе. Сейчас британские военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) занимаются сбором разведданных совместно со служащими из подразделения израильских Сил специального назначения «Сайерет Маткаль» и спецподразделения Сухопутных войск США «Дельта».