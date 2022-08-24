Британцев припугнули «дружбой с Россией» Замминистра обороны Британии Хиппи: сближение с Россией ухудшит жизнь британцев

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что выросшие расходы британцев не являются поводом для улучшения отношений с Россией. Сближение с Москвой грозит катастрофой, отметил он в эфире телеканала Sky News.

Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <...> пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена, — признал Хиппи.

Он добавил, что британцам следует терпеть лишения ради помощи Украине, поскольку сближение с Москвой стало бы «катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона». Это в свою очередь способно породить в ближайшем будущем еще больше проблем.

Хиппи призвал поддерживать Киев, «каких бы временных трат это ни стоило».

Ранее стало известно, что 24 августа британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев, где заявил: Лондон предоставит новый крупный пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн, который включает 850 микродронов Black Hornet, ракетные системы и две тысячи других беспилотников. По его словам, это поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.