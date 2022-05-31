Британцев предупредили об угрозе отключения света Times: отключение света из-за дефицита энергоресурсов из России грозит миллионам британцев

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Отключение электроэнергии и дефицит газа грозят миллионам британцев. Такое развитие событий возможно при дальнейшем сокращении поставок российских энергоносителей, сообщает The Times.

Издание отмечает, что власти Британии подготовили «худший сценарий» и меры реагирования на него. При его развитии столкнуться с нормированной подачей электроэнергии могут шесть миллионов домовладений.

Отключение [электричества] будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00, — подчёркивается в публикации.

Принятие подобных мер способно закончиться ростом цен на энергоносители и снижением прогнозируемого ВВП в ближайшие годы. Издание добавляет, что также в стране не исключается ввод ограничений на промышленное использование газа, которое коснётся и газовых электростанций.

Ранее стало известно, что санкции коллективного Запада против России категорически не работают, считает обозреватель британского журнала The Spectator Вольфганг Мюнхау. По его словам, несмотря на то что Москва не может нарастить экспорт нефти и газа, цены на энергоносители сильно взлетели из-за украинского кризиса и западных рестрикций. За счёт этого РФ только богатеет, полагает автор статьи.