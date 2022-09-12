Британцев попросили не приносить в память о Елизавете II плюшевых медвежат Жителей Великобритании попросили не приносить плюшевых медвежат в память о Елизавете II

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Власти Великобритании попросили соотечественников не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары. Такие подарки приниматься не будут, сообщается в релизе организации Royal Parks, которая управляет королевскими парками.

К сожалению, никакие подарки и предметы приниматься не будут, просьба не приносить их в парки. Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие, как плюшевые мишки или воздушные шары, — заявили в организации.

Там добавили, что готовы принимать открытки. Можно приносить и цветы, но без оберток.

Обращение Royal Parks было вызвано тем, что британцы вместе с цветами несли к Букингемскому дворцу плюшевых Паддингтонов. С героем книги писателя Майкла Бонда Елизавета II в июне снялась в ролике, в котором пила чай с ним.

Ранее стало известно, что 11 сентября похоронный кортеж королевы Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге. Катафалк был встречен военнослужащими Королевского полка Шотландии, которые занесли дубовый гроб внутрь резиденции британских монархов. Это первая остановка на пути в Лондон. Королеву похоронят 19 сентября.