Британцам заявили об угрозе «автомобильного каннибализма» The Mirror: «автомобилисты-каннибалы» разбирают машины среди бела дня

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Британских водителей предупредили о риске «автомобилистов-каннибалов», которые разбирают машины среди бела дня. По данным The Mirror, количество краж резко возросло на фоне подорожания автомобильных запчастей примерно на 35%.

Каннибализация автомобилей может стать очень прибыльным рынком для преступников, — приводит издание слова эксперта по угонам транспортных средств и руководителя отдела по связям с полицией компании Tracker Клайва Уэйна.

Специалист напомнил, что цены на основные детали, такие как диски, тормозные колодки и щетки стеклоочистителей, резко поднялись. Эксперт предупредил о росте краж и призвал усилить безопасность в отношении транспортных средств.

Преступники начали воровать вместо трат на замену деталей. Показатели 2023 года отражают шокирующий рост числа автомастерских на 72% по сравнению с 2022-м. В результате этого многие автомобилисты вынуждены платить по счетам, когда дело заходит до замены их любимых машин.

Ранее стало известно, когда в Египте начнут выпускать российские автомобили Lada. Глава Минпромторга страны Ахмед Самир уточнил, что производство запустят в Тарбуле в 2025 году.