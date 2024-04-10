Британцам разрешили открыть ремонтные заводы на Украине Британская компания BAE Systems создаст ремонтные предприятия на Украине

Фото: US Navy/Global Look Press

Правительства Украины и Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, которое позволяет британским компаниям открыть предприятия на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам бизнеса и торговли королевства. Компания BAE Systems уже согласовала контракт о техническом ремонте британской техники, переданной ВСУ, на территории Украины. Для этого будут созданы ремонтные предприятия.

В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, ВСУ и украинские компании могут реализовать десятки проектов — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак, — говорится в тексте документа, подписанного Лондоном и Киевом.

В рамках соглашения специалисты BAE Systems будут проводить ремонт буксируемых орудий L119. В Великобритании утверждают, что подписание документа с украинскими властями является свидетельством «незыблемой поддержки», которую королевство оказывает республике.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что британская IT-компания Micro Focus помогала украинской армии наносить удары по российским объектам. В ведомстве подчеркивают, что она собирала необходимую для атаки информацию.