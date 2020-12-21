Британцам предложили примерить на себя роль заразившихся COVID-19

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок предложил согражданам представить, что они уже заражены коронавирусом, и вести себя соответствующим образом. По его мнению, только так можно остановить распространение инфекции.

Все, особенно люди в районах 4-го уровня (введённых ограничений. — NEWS.ru), должны вести себя так, как если бы у них был вирус: это единственный способ взять его под контроль, — сказал министр в эфире телеканала Sky news.

Он отметил, что недавно выявленная новая разновидность COVID-19 не поддаётся контролю и только сокращение социальных контактов поможет её обуздать. Хэнкок подчеркнул, что в настоящее время соблюдение ограничительных мер актуально как никогда.

Глава ведомства также раскритиковал жителей Лондона, которые в массовом порядке попытались покинуть столицу до введения дополнительных ограничений. Столпотворение на железнодорожных вокзалах он назвал «абсолютно безнравственным поведением».

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса, которая может распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы. Премьер Борис Джонсон заявил, что пока нет подтверждения более тяжёлых форм заболевания или более высокой смертности из-за нового штамма, однако власти страны в связи с ростом числа заболевших отменили рождественские послабления и ввели дополнительные ограничения.

Как писал NEWS.ru, 19 декабря Нидерланды временно приостановили авиасообщение с Великобританией из-за новой разновидности коронавируса. Приём пассажирских рейсов отменён до 1 января 2021 года. Примеру Амстердама собираются последовать Берлин и Брюссель.