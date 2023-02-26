Британцам оказались не по зубам помидоры The Guardian: британские рестораны отказываются от помидоров из-за цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ресторанам в Великобритании приходится отказываться от закупок помидоров из-за того, что их цена выросла в четыре раза, сообщает The Guardian. Как рассказали в ассоциации поваров Federazione Italian Cuochi UK, стоимость томатов увеличилась с пяти фунтов за ящик до 20.

Приготовьтесь к соусу для пасты без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничивать помидоры, повышать цены, а в некоторых случаях полностью исключать помидоры из своих меню из-за резкого роста цен, — говорится в публикации.

Вслед за обычными помидорами в Соединенном Королевстве возросли цены и на консервированные — вместо 15 фунтов за банку они стали стоить 30. Также резко увеличилась стоимость салата «Айсберг» — с 7 до 22 фунтов за коробку.

Британское правительство винит в росте цен плохую погоду в Северной Европе и Южной Африке, вследствие чего произошел неурожай. По прогнозам президента ассоциации поваров Энцо Оливери, в ближайшее время многие итальянские рестораны могут выйти из бизнеса в Великобритании.

Сейчас наступили очень трудные времена для итальянских ресторанов, и я предупреждаю, что некоторые из них могут выйти из бизнеса. Я не вижу света в конце туннеля, — признался Оливери.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что предстоящая засуха в Европе может стать худшей на континенте за более чем 500 лет. Представители организации отметили, что длительное отсутствие осадков способно вызвать целую волну пожаров, а урожай может стать рекордно низким.