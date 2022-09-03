Британцам могут запретить готовить еду до 8 вечера из-за нехватки газа Daily Mail: В Великобритании могут запретить готовить еду до 8 вечера из-за энергокризиса

Фото: Stefan Obermeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты предупреждают, что миллионам жителей в Великобритании могут посоветовать не воздержаться от готовки и использования электрических приборов до восьми вечера, сообщает Daily Mail. Отмечается, что подобная мера может быть предпринята из-за нехватки энергоресурсов в стране.

По словам издания, людям так же могут посоветовать перестать пользоваться стиральными и посудомоечными машинами с 14 до 20 часов.

Эксперт консалтинговой формы Watt-Logic Кэтрин Портер заявила, что у 66 миллионов жителей Великобритании «не будет выхода» из-за стремительно растущих цен на электроэнергию и им придется ограничить использование газа и электричества этой зимой, а также экономить свет.

Нам нужно скрестить пальцы, чтобы зима в Великобритании была теплая и ветреная. Вероятно, людей придется просить о том, чтобы идти на небольшие самопожертвования, чтобы избежать отключения электроэнергии, — сообщила Портер.

Отмечается, что пабы в стране уже начали закрываться в 9 вечера, чтобы избежать растущих цен на электроэнергию. Также власти могут начать принимать схожие с Германией меры, где уже начали затемнять уличные фонари, отключать светофоры на более спокойных участках дороги, а также прекратить подачу горячей воды и центрального отопления в общественные здания.

Ранее сообщалось, что промышленным предприятиям в Великобритании предрекли самую тяжелую зиму за последние 50 лет. Отмечалось, что британским заводам придется работать в условиях недостатка и высоких цен на энергию, из-за чего многих ждет банкротство, поскольку уже сейчас промышленность страны находится в упадке.