Брейвик хочет продать права на фильм и книгу о его жизни за 7 млн фунтов

Двадцать писем кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни направил норвежский массовый убийца Андерс Брейвик. Права на сценарий и автобиографическую книгу он оценил в 7 млн фунтов. Об этом рассказывает издание The Sun оn Sunday.

По данным издания, 42-летний Брейвик написал сценарий фильма и биографию. Также он разослал приглашения на интервью с ним.

Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением его жертв и их семей. То же самое и с его тюремной жизнью. Он никогда не извинялся за свои злодеяния и не собирается делать этого, — отмечает издание.

Андерс Брейвик был приговорён к 21 году тюремного заключения за убийство 77 человек в июле 2011 года. Тогда террорист взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял гостей и сотрудников международного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство его жертв были подростками, самым младшим исполнилось 14 лет.

Произошедшее стало самым страшным терактом за всю историю Норвегии. За один день в стране были убиты столько же человек, сколько в среднем становятся жертвами убийств за два года.

Ранее стало известно, что Андерс Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также заявляет о нарушении своих прав в тюрьме и намерен судиться с властями.