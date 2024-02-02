«Бредовая политика»: журналист Боуз о причинах протестов фермеров в ЕС Журналист Боуз назвал бредовую политику ЕС причиной протестов фермеров

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Европейских фермеров подтолкнула к протестам «бредовая политика» властей ЕС, а не действия России, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Twitter (Х). Так он прокомментировал акцию протеста детей фермеров, прошедшую в Страсбурге, иронично предположив, что она проходила по личной инициативе российского лидера Владимира Путина.

Судя по всему, за протестами французских и немецких фермеров стоит Россия. А не десятилетия бредовой элитарной внутренней политики. Похоже, Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что у рынка «Ранжис» под Парижем были арестованы 79 протестующих фермеров, после того как они ворвались в складское помещение на оптовом рынке, которому был нанесен ущерб. Также были конфискованы тракторы протестующих и отправлены на штрафстоянку.

Политолог Сергей Марков назвал причиной протестов французских фермеров политику президента страны Эммануэля Макрона. По его словам, тот решил возобновить мировое лидерство государства и сделать экономику более конкурентоспособной, из-за чего французов ждет постоянное повышение пенсионного возраста, уменьшение соцвыплат, проблемы с получением образования и здравоохранением. Эксперт указал, что это уже сейчас отражается на сельскохозяйственной отрасли.