Бразильский блогер раскритиковал русофобскую выставку в Варшаве Бразильский блогер Лима назвал недопустимым абсурдом русофобскую выставку в Варшаве

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Криштиану Алвес де Лима

Бразильский блогер Криштиану Алвес де Лима раскритиковал русофобскую выставку на одной из улиц в столице Польши. Он заснял на видео экспозицию, которая осуждает политику России и Белоруссии. Гражданин Бразилии назвал такое искусство недопустимым абсурдом, пишет «ПолитЭксперт».

Многие любят рассказывать о том, что есть какая-то злая российская пропаганда, которая показывает весь мир как что-то противное. Но в России этого почти нет, а в Польше — почти повсюду. Даже в аэропорту можно встретить плакаты против [президента России Владимира] Путина. Я считаю, что это недопустимый абсурд, — прокомментировал выставку Лима.

Ранее Криштиану де Лима несколько лет прожил в России, но потерял документы и был вынужден покинуть страну. Он написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить ему остаться, так как «уважает и любит Россию всем сердцем». Блогер также подчеркнул, что ему близка политика лидера РФ.

Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин заявил, что Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году. По его словам, среди украинского общества присутствует «реальное неведение» о действиях Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), что во многом связано с украинской исторической политикой.