Бразилия сделала объявление по поводу мирного урегулирования на Украине Президент Бразилии Лула да Силва обсудил с Путиным свою позицию по Украине

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Луис Инасиу Лула да Силва

Президенты Бразилии и РФ Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба администрации бразильского главы. Собеседник российского лидера подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в созданном совместно с Китаем документе.

Лула подтвердил свою поддержку мирных переговоров с участием обеих сторон конфликта в соответствии с документом, подписанным советниками президента Селсу Аморимом и его китайским коллегой Ван И, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных стран о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, бесчестны. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского», подчеркнул дипломат.

До этого стало известно, что Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. Однако политик размышлял о поездке в Италию, поскольку заинтересовался встречей стран — членов G7.