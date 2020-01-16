https://static.news.ru/photo/3c3ec6ae-3891-11ea-a785-fa163e074e61_660.jpg Григорий Суркис Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de/Global Look Press

Украинские предприниматели — братья Игорь и Григорий Суркисы — обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против экс-президента Украины Петра Порошенко и требуют от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по продаже около 25% принадлежащих им акций телеканала «1+1».

Иск подан, зарегистрирован и принят судом, — передаёт «Зеркало недели».

Если бизнесмены в течение четырёх месяцев передадут в суд все документы и доказательства, то первое заседание может состояться весной 2020 года.

В мае 2019 года совладелец «1+1» Игорь Коломойский заявил, что Суркисы планируют подать иск к Порошенко в английский суд из-за несостоявшейся сделки по продаже бывшим президентом Украины около 25% принадлежащих братьям акций телеканала, уточняет ТАСС.

В данное время конечным бенефициарным собственником «1+1» является Коломойский, а собственником существенной доли — Игорь Суркис. Сам Коломойский ранее заявлял, что у него и у Игоря Суркиса находится примерно по 25% акций «1+1», ещё 7,5% акций принадлежит журналистам и менеджменту.

Ранее NEWS.ru писал, что Апелляционный суд Киева снял арест с завода «Кузница на Рыбальском». Он входит в число активов экс-президента Украины Петра Порошенко. Арест был наложен в сентябре 2019 года. Таким образом, арест снимается с производственных зданий, которые занимают площадь 115,8 тысячи квадратных метров, пожарного депо, семи общежитий и нежилых помещений площадью 3,6 тысячи квадратных метров. До этого Порошенко фиктивно продал завод украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.