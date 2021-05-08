Брата Елизаветы II заподозрили в попытке продать встречу с Путиным

https://static.news.ru/photo/b09c40aa-b0bb-11eb-8505-96000091f725_660.jpg Принц Майкл Кентский Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/GLOBAL LOOK PRESS

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского подозревают в попытках продать возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт издание Sunday Times.

Сотрудники портала провели расследование и под видом представителей частной фирмы лично поговорили с Кентским. Во время переговоров им рассказали, что принц представит их Путину, но цели подобного «знакомства» остались неясными. Знакомый Кентского, маркиз Рединг, позже описал его как «неофициального посла королевы в РФ».

Рединг добавил, что Кентский оценивает свой пятидневный визит в РФ для протекции примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов. Либо он за $200 тысяч запишет видеоролик с рекомендацией частной компании.

Позже 78-летний принц Майкл отверг подобные подозрения. Его официальный представитель заявил, что данными вещами Кентский не занимается и не мог бы этого сделать. По его мнению, такие мероприятия не проходят без одобрения посольства Британии в РФ и без содействия Российско-Британской Торговой палаты. Кроме того, журналистам напомнили, что Кентский не встречался с Путиным с 2003-го года.

Ранее сообщалось, что причиной смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст. Об этом заявил лечащий врач королевской семьи. Медик указал, что 99-летний принц скончался от старости. Заболеваний или травм, которые могли бы привести к летальному исходу, у Филиппа не было. При этом, по данным издания, муж королевы незадолго до кончины перенёс операцию на сердце.