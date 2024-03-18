Брат принцессы Дианы забил тревогу из-за здоровья члена королевской семьи Брат принцессы Дианы признался, что беспокоится из-за здоровья Кейт Миддлтон

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер признался, что беспокоится из-за здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, передает PageSix. Известно, что она перенесла плановую операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике. О местонахождении принцессы и ее самочувствии на данный момент ничего неизвестно.

Я действительно беспокоюсь о том, что случилось, — заявил Спенсер.

Сама Миддлтон объявила о перерыве в своих королевских обязанностях в январе. Она также выложила отфотошопленную фотографию с детьми, что породило новые слухи о ее плохом самочувствии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании спустили флаг над Букингемским дворцом и некоторыми правительственными зданиями. Подобные действия предпринимают в случае объявления о смерти короля или члена королевской семьи. СМИ призывают британцев внимательно следить за новостями, а некоторые из них отмечают, что для нации готовят «важное послание».

Известно, что проблемы со здоровьем сейчас испытывают два члена монаршей семьи. Речь идет о короле Великобритании Чарльзе и принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. В протоколе при этом указывается, что флаги могут быть приспущены по соображениям, связанным с международной обстановкой.