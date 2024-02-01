Боррелю пришлось угрожать членам ЕС ради увеличения помощи Украине Боррель настойчиво призвал членов ЕС увеличить помощь Украине на €5 млрд

Фото: europarl.europa.eu

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал членов организации одобрить увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для помощи Украине. На экстренном саммите он также пригрозил странам, которые откажутся от этой инициативы, заявив, что в противном случае им придется платить «более высокую цену», передает ТАСС.

Я проинформирую лидеров о ситуации на поле боя. Мое предложение — увеличить поставки оружия Украине, создав дополнительный фонд поддержки Украины (объемом в €5 млрд. — NEWS.ru) внутри Европейского фонда мира. Я буду убеждать их достичь соглашения как можно быстрее. <...> Мы работаем над увеличением поставляемых боеприпасов, но этого недостаточно, необходимо сделать больше, — заявил Боррель.

Он отметил, что никто против увеличения поставок оружия Украине не выступает. Критиковавшая такую инициативу Венгрия помощь не блокирует, хоть и не хочет в ней участвовать, объяснил Боррель.

Евросоюз передал Киеву уже 330 тысяч снарядов и ракет. За год организация обещала поставить в страну 1 млн боеприпасов, однако сдержать слово удалось лишь наполовину.

Ранее сообщалось, что Киев в 2024 году ждет от Запада оружия, «которого еще не было». По словам спикера Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка, несколько государств также планируют направить «большие пакеты помощи».