Боррель заявил об отсутствии планов по созданию общеевропейской армии

Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

Сербия не сможет вступить в НАТО, потому что никогда не забудет детей, погибших во время бомбардировок страны силами Североатлантического альянса в 1999 году. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе предвыборного митинга в городе Кикинда, трансляцию которого вёл телеканал «Вести». По мнению Вучича, Сербия должна остаться военно-нейтральной страной.

Скажу вам кое-что: наша обязанность — прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, мы не смеем это...