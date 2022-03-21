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Боррель заявил об отсутствии планов по созданию общеевропейской армии

Боррель: в оборонной стратегии ЕС не предусмотрено создание общеевропейской армии
22:48, 21 марта 2022
Боррель заявил об отсутствии планов по созданию общеевропейской армии Жозеп Боррель Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что первая в истории оборонная стратегия Евросоюза «Стратегический компас» не предусматривает создание общеевропейской армии. По его словам, члены ЕС сохранят свои армии, однако они станут лучше взаимодействовать, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что «Стратегический компас» согласовали 21 марта в Брюсселе. Его теперь на саммите 24 марта должны утвердить лидеры стран ЕС.

Речь не идёт о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов, — пояснил Боррель.

Ранее стало известно, что главы МИД и оборонных ведомств Евросоюза одобрили концепцию «Стратегический компас ЕС». Она разрабатывалась более двух лет. В рамках проекта предусмотрено создание Сил быстрого реагирования ЕС численностью до пяти тысяч человек.

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