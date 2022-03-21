Боррель заявил об отсутствии планов по созданию общеевропейской армии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что первая в истории оборонная стратегия Евросоюза «Стратегический компас» не предусматривает создание общеевропейской армии. По его словам, члены ЕС сохранят свои армии, однако они станут лучше взаимодействовать, сообщает РИА Новости.
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Речь не идёт о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов, — пояснил Боррель.
Ранее стало известно, что главы МИД и оборонных ведомств Евросоюза одобрили концепцию «Стратегический компас ЕС». Она разрабатывалась более двух лет. В рамках проекта предусмотрено создание Сил быстрого реагирования ЕС численностью до пяти тысяч человек.