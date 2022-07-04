Боррель пожаловался на трудности ввиду отказа от энергоносителей из РФ Боррель: ЕС испытывает серьезные трудности ввиду отказа от российских энергоносителей

Фото: CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press

Жозеп Боррель

Выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний, считает глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа. По мнению Борреля, эти действия поэтапно «освобождают» ЕС от нефтегазовой зависимости, которая сковывала политический выбор лидеров союза.

Конечно, столь быстрый выход из зависимости от российских энергоносителей также создает серьезные трудности для многих стран Евросоюза и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем, — заявил Боррель.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение шести — восьми месяцев.

Ранее аналитик Александр Власов заявил, что идея Евросоюза ввести предельную цену на российскую нефть приведет к тому, что европейцы останутся без отечественного черного золота. Эксперт подчеркнул, что Москва просто перенаправит потоки топлива в Азию.