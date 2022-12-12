Боррель заявил о проблемах при согласовании 9-го пакета санкций против РФ

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о сложностях в согласовании девятого пакта санкций против России. Об этом он сообщил на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, пишет ТАСС.

Боррель отметил, что дискуссия глав европейских МИД по ограничительным мерам против РФ является сложной.

У нас на повестке дня — санкции против России, девятый пакет. Мы ещё не достигли согласия, нам остаётся договориться по ряду вопросов. Это будет нелегко, поскольку есть различные взгляды, — сказал Боррель.

По его словам, предстоящая встреча будет долгой и сложной, так как страны до сих пор не договорились по девятому пакету санкций против России. Боррель заявил, что у 27 министров стран ЕС разные подходы к решению вопроса, что означает проблемы даже после предстоящих переговоров.

В рамках девятого пакета антироссийских санкций предусмотрены внесение в черный список до 200 физлиц, компаний и организаций, в частности, это три банка и предприятия ВПК. Также предлагается запретить вещание на территории Европы четырех российских телеканалов.

Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девятый пакет санкций против РФ не затронет ядерную энергетику. Он подчеркнул, что рестрикции не коснутся российского энергосектора.