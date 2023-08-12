Боррель заявил о готовности ЕС ввести санкции в отношении Нигера Боррель: ЕС готов ввести санкции в отношении Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС

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Жозеп Боррель

Европейский союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению демократии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС. Он отметил, что ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризиса, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению ЭКОВАС.

Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций, — подчеркивается в заявлении Борреля.

Руководители ЭКОВАС ранее в ходе саммита согласились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара рассказал, что начальники штабов еще организуют ряд встреч, чтобы уточнить детали, однако согласие лидеров стран сообщества для начала операции достигнуто.

На фоне угрозы вторжения со стороны представителей ЭКОВАС жители столицы Нигера Ниамея начали переезжать в соседние населенные пункты.

Ранее мятежники в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть. Советник президента по политическим вопросам Антинекар Аль-Хасан усомнился, что ЭКОВАС пойдет на подобный шаг.