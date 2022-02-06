Боррель заявил, что Россия выполняла свои обязательства по поставкам газа
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:40, 07 февраля 2022
Фото: Оператор ГТС України/tsoua.com
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Россия выполняла свои обязательства по поставкам газа, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Тем не менее, по мнению еврочиновника, нынешние сложности с энергоресурсами в Европе связаны с «кризисом отношений с Россией». Речь идёт об отказе «Газпрома» совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, написал в своём блоге на сайте ЕСВС.
Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня, — рассказал Боррель.
«Газпром» неоднократно подчёркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
Ранее Боррель заявил, что цены на газ в Европе почтив десять раз выше, чем год назад. По словам представителя ЕС, цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. Он добавил, что Европе нужно работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Он также отметил, что энергетический совет ЕС — США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте.