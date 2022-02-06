Боррель заявил, что Россия выполняла свои обязательства по поставкам газа

Фото: Оператор ГТС України/tsoua.com

Вероятность эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент является низкой, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, страна контролирует ситуацию с военными учениями России и Белоруссии, действует скоординировано для исключения любых провокаций, а также проводит учения с оборонным оружием, которое ей прислал Запад.

Резников подчеркнул, что Украина обладает всей информацией и реалистично оценивает ситуацию. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать всё должное для нейтрализации угроз. Это сейчас...