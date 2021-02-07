Боррель заявил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

https://static.news.ru/photo/828f3870-6980-11eb-8339-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что его визит в Москву 4–6 февраля продемонстрировал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с ЕС. Об этом дипломат написал в своём блоге.

На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении, — отметил Боррель.

Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Ранее Боррель заявил, что Брюссель может принять решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека.

Как сообщал NEWS.ru, он также высказывал мнение, что приговор оппозиционеру Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Политик считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дело «Ив Роше» необоснованным. Боррель заявил, что оппозиционера необходимо немедленно освободить.