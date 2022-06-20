Боррель заявил, что никакой блокады Калининграда нет Боррель подтвердил, что Литва не единолично вводила ограничения на транзит в Калининград

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Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что никакой транспортной блокады Калининградской области нет. В ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге он подчеркнул, что транзит не попавших под санкции товаров и перевозка пассажиров через территорию Литвы продолжаются, а Вильнюс не принимал никаких решений в одиночку, передает РИА Новости.

Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений, — заявил Боррель.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не вводил ограничения на транзит в Калининград единолично. По его словам, запрет на провоз продукции из черных металлов в Калининградскую область, включая сталь, был принят в соответствии с санкциями ЕС.

Позже глава Калининградской области также отметил, что Литовские железные дороги разделяют негодование России по поводу ограничений транзита. По словам Антона Алиханова, Вильнюс потребовал дополнительных разъяснений от Еврокомиссии, так как ограничения должны работать только в случае «передачи» груза от одного юрлица другому в рамках торговли, а не в случае транзита через территорию республики.